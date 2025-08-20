Otoyolda Asfalt Yolu Kapatıldı, 2,5 Saat Sonra Normalleşti
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen sıcak asfalt yüklü kamyon, yolun 2,5 saat süren çalışmanın ardından normale döndürülmesine neden oldu. Otoyolun İstanbul yönü tekrar trafiğe açıldı.
2,5 SAAT SONRA ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkisinde devrilen sıcak asfalt yüklü kamyon, çağırılan vinçle yoldan kaldırıldı. Yola saçılan sıcak asfalt da iş makinesiyle başka bir kamyona yüklendi. Yolun temizlenmesinin ardından otoyolun İstanbul yönü 2,5 saat sonra ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte otoyolda ulaşım normale döndü.
