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Köprüye takılan TIR'daki saman balyaları, minibüsün üzerine düştü; 1 yaralı

Köprüye takılan TIR'daki saman balyaları, minibüsün üzerine düştü; 1 yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otoyol köprüsüne takılan TIR'daki saman balyaları, arkadan gelen minibüsün üzerine düştü. Sürücü Kemal Gölcük sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otoyol köprüsüne takılan TIR'daki saman balyaları, aracın arkasında seyreden minibüs üzerine düştü. Minibüste sıkışan sürücü Kemal Gölcük (40), yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Muğla-Aydın otoyolu köprüsü altında meydana geldi. 09 ADE 659 plakalı TIR'ın kasasındaki yüklü saman balyaları, köprüye takıldı. Çarpmanın etkisiyle dökülen saman balyaları, arkadan gelen 09 AOC 342 plakalı minibüsün üzerine düştü. Minibüs sürücüsü Kemal Gölcük araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gölcük, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kemal Gölcük, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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