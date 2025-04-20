Otopark Kavgasında Bıçaklı Yaralama

1)OTOPARK KAVGASINDA KOMŞUSUNU BIÇAKLA YARALADI

AKSARAY'da İlhan Arı'yı (53), otopark nedeniyle tartıştığı komşusu Ertan Ertan'ın (44) bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3200'üncü Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Arı ve karşı binada oturan komşusu Ertan Ertan arasında otoparkta araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda yaşanan arbede sırasında Ertan, cebinden çıkardığı bıçakla Arı'yı yaraladı. Sol koltuk altından bıçak darbesiyle ağır yaralanan Arı, kanlar içinde yere yığılırken, Ertan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. İlhan Arı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan Ertan'ı yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.