Otonom torpido, anti denizaltı harbi ile arama kurtarma ve haritalamada kullanılabilecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, anti denizaltı harbi dışında arama kurtarma görevleri ile haritalama çalışmalarında da kullanılabilecek otonom torpido geliştirdi.

Yerli imkanlarla geliştirilen yüzde 100 otonom "ÖNCÜ MARK 1" torpido, anti denizaltı harbinin yanı sıra stratejik alanların haritalanmasında da kullanılabiliyor.

Geliştirilmeye devam edilen torpido, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdullah Saatçi, AA muhabirine, su altı robotları geliştirmek için kurulan İTÜ ROV takımında yaklaşık 1,5 yıldır görev yaptığını söyledi.

Pilot yardımı olmadan otonom hareket eden torpidonun daha çok savunma sanayisi ve stratejik görevlerde kullanılacağını belirten Saatçi, "Anti denizaltı denilen bir alan var. Denizaltıları engellemek için kullanılan bir alan. Burada da torpidolar sıklıkla kullanılıyor. Yapısı ve tasarımından dolayı suda rahat hareket edebiliyorlar. Arama kurtarma ve haritalandırma gibi pek çok alanda yine kullanılabiliyor." dedi.

Saatçi, torpido üretimi konusunda Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu ürün tamamen yerli şekilde tasarlandı. Elektrik aksamından mekanik faaliyetlerine kadar hepsini kendimiz yaptık. Yaklaşık 6 ay sürdü bunun yazılımıyla birlikte yapımı. Araç bu sene TEKNOFEST'te 'En özgün tasarım' ödülünü aldı. Birinciliği de alacağına inanıyorum."