Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı - Haberler

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Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı

KOCAELİ'nin Kartepe ve Çayırova ilçelerinde, otomobillerden 20 bin euro çek, 3 bin TL ve tabanca; 3 ilde de araçlardan 242 bin lira para çalan hırsız Ankara'da yakalandı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ve Çayırova ilçelerinde, otomobillerden 20 bin euro çek, 3 bin TL ve tabanca; 3 ilde de araçlardan 242 bin lira para çalan hırsız Ankara'da yakalandı.

Kocaeli'nin Kartepe ve Çayırova ilçelerinde otomobillerden 20 bin euro değerinde çek, 3 bin lira para ve tabanca çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayı gerçekleştiren kişinin Ü.M. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi Ü.M'nin Ankara'da olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Ü.M.'nin ayrıca 3 ilde otomobillerden 242 bin lira para çaldığı da belirlendi. Adliyeye sevk edilen Ü.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Çayırova, Kocaeli, Ankara, Silah, Güncel, Haberler

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