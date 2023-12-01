Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
HASTANEDE ÖLDÜSakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Emre Keskin (37), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
HASTANEDE ÖLDÜ
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Emre Keskin (37), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İsa ÇİÇEK/SAPANCA,(Sakarya),