Haberler

Çubuk'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Ağır, 5 Yaralı

Çubuk'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Ağır, 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Karagöl Grup Yolu Saraycık mevkisinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler dahil 5 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazda, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Karagöl Grup Yolu Saraycık mevkisinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 06 KHK 22 otomobil ile H.Ç.'nin kullandığı 06 CGZ 986 otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki araç da çarpışmanın etkisiyle savrulurken, sürücüler dahil toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. İki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı

İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı
Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt

Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt
PSG kasayı doldurdu! Tam 400 milyon euro kazandılar

Bu yaz tam 400 milyon euro kazandı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı

Bir devrin sonu! Yolun açık olsun Talisca
Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı teklifi ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun teklifini ilk kez açıkladı

14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti