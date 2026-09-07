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Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Kilis'te sabah saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası can aldı. Özel İdare Kavşağı'ndaki kazada motosiklet sürücüsü Murat Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Murat Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza, sabah saatlerinde Kilis'teki Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi. A.B. yönetimindeki 28 KA 124 plakalı otomobil ile Murat Bozkurt'un kullandığı 79 ABC 498 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle kavşakta çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MURAT BOZKURT HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Murat Bozkurt'u kontrol etti. Ekipler, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Sabah saatlerinde yaşanan kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet de ekiplerin incelemesine alındı.  Polis ekipleri, otomobili kullanan A.B.'yi gözaltına aldı. Kazanın hangi nedenle meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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