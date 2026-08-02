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Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada

Otomobiliyle motosiklete çarptı, kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada
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MERSİN'de otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk da aracın kaputuna düştü.

MERSİN'de otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk da aracın kaputuna düştü. Kaputtaki çocuğu indirip yeniden otomobiline binen sürücünün, yaralıların üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü. Otomobil sürücüsü, panik halde aracından inerek kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçti. Otomobil sürücüsü, daha sonra yaralı halde yerde yatan iki kişinin üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtı. Bu anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak harekete geçerken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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