Otomobiline Çakar Takıp Polis Taklidi Yapan Adam Tutuklandı

Adana'da, otomobiline çakar takıp polis süsü vererek kayınbiraderlerinin üstünü arayan ve kurusıkı tabancayla ateş eden İbrahim Çelik tutuklandı. Çelik, kayınbiraderlerinin mahallede silahla geziyor olmalarından korktuğunu ifade etti.

ADANA'da otomobiline çakar takıp, başında kask, polis gibi davranarak kayınbiraderleri A.A. (15) ile B.A.'nın (13) üstünü arayan ve kurusıkı tabancayla ateş eden İbrahim Çelik ifadesinde "Kayınbiraderlerim hep mahallede silahla geziyor. Beni vurmalarından korktuğum için kendime polis süsü verdim. O gün mahalleden geçerken onları gördüm, üzerlerinde silah var mı yok mu diye aradım" dedi. İbrahim Çelik, tutuklandı.

Olay, 8 Ekim'de gece saatlerinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine polis görünümü vermek için otomobilinin göğüs kısmına çakar takıp ara sokaklarda dolaşan ve başında kask bulunan İbrahim Çelik, mahalledeki A.A. ile B.A.'yı durdurup üst araması yaptı. Daha sonra aracına binen Çelik, seyir halindeyken yolda yürüyen bu iki kişiden birine kurusıkı tabancayla ateş etti. Panik yaşayan A.A. ve B.A. kaçarken, yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Adresi tespit edilen İbrahim Çelik, yapılan baskınla yakalandı. Yapılan araştırmada, İbrahim Çelik'in olay günü boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne gittiği, burada eşinin kardeşleri A.A. ve B.A.'ya da üst araması yapıp, kurusıkı tabancayla ateş ettiği tespit edildi.

'BENİ VURMALARINDAN KORKTUM'

Çelik, emniyetteki sorgusunda, "Eşimle boşanma aşamasındayım. Kayınbiraderlerim mahallede hep silahla geziyor. Beni vurmalarından korktuğum için kendime polis süsü verdim. O gün mahalleden geçerken onları gördüm, üzerlerinde silah var mı yok mu diye aradım. Silahla ateş etmedim, torpil attım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
