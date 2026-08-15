Haberler

Ereğli'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Ereğli'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), – ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde otomobil, önce motosiklete ardından savrularak park halindeki 5 araca çarptı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), – ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobil, önce motosiklete ardından savrularak park halindeki 5 araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 19.15 sıralarında Ereğli - Devrek kara yolu Delihakkı mevkisinde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 67 ADP 891 plakalı otomobil, T.E. yönetimindeki 41 BBS 865 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada savrulan otomobil, market önünde park halinde bulunan 5 araca çarptı. Sürücüler T.E. ve Y.K. ile park halindeki otomobiline binmek isteyen O.D. yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin, sola dönüş yapmak isteyen motosiklete, ardından da park halindeki araçlara çarptığı yar aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı

Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!
11'ler belli oldu! İrfan Can Eğribayat'ın ilk maçı Fenerbahçe'ye karşı

İrfan Can Eğribayat'ın ilk maçı Fenerbahçe'ye karşı
Sırbistan'da 20 yıllık bölünme sona erdi: İslam birlikleri birleşti

20 yıllık küslük tek imzada sona erdi! İki İslam teşkilatı birleşti
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? En yakın kurmayı yanıtladı
Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam

Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı