Haberler

Midyat'ta Yaya Kazası: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Midyat'ta Yaya Kazası: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MARDİN’in Midyat ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Halime Acun (78), hastanede hayatını kaybetti.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Halime Acun (78), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Midyat ilçesi Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Acun'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Acun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Acun'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.

Öte yandan, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi

Taraftarı sevinçten uçuracak haber geldi: Kartal, golcüsüne kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...

Külliye'de Filistin zirvesi: Mesajlar Netanyahu'ya
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın