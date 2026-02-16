Haberler

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Güncelleme:
GAZİANTEP'te otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Muhammet Mustafa Ş., hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta bekleyen Muhammet Mustafa Ş.'nin kullandığı motosiklete, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Muhammet Mustafa Ş., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muhammet Mustafa Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

-Haber- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
