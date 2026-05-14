Kütahya'da otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu TOKİ Köprüsü altında meydana geldi. Yusuf Aslan idaresindeki 34 GEV 111 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Emin Kavas yönetimindeki 42 AKC 995 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Emin Kavas ile araçta bulunan Mehmet Kavas yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kamyonetin kasasında bulunan fayanslar yola saçıldı. Tek şeridi ulaşıma kapanan yolda, temizlik ekiplerinin çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.