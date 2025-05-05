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Otomobilin Çarptığı İki Kadın Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı İki Kadın Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

1) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI İKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza saat 21.00 sıralarında Hendek ilçesi Yenimahalle Servetiye Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 54 EK 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Necmiye Ayas (55) ile Nermin Ayas'a (59) çarptı. 2 kadın çarpmanın etkisiyle havalanarak yola savruldu. Araç bir süre ilerledikten sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi.

Necmiye Ayas ve Nermin Ayas'ın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.K.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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