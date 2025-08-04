Otomobilin Çarptığı Eşek Hayatını Kaybetti, Yavrusu Ayrılmadı

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Mardin'in Derik ilçesinde bir otomobilin çarptığı eşek öldü. Yavru eşek ise annesinin başından ayrılmayarak duygu dolu anlar yaşattı. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde otomobilin çarptığı eşek öldü, yavrusu uzun süre başından ayrılmadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen eşek, bir süre sonra öldü. Bu sırada yavrusunun eşeğin başından ayrılmadığı görüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri, ölen eşeği gömülmesi için yoldan aldı. Eşeğin yavrusu ise hayvan barınağına götürüldü.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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