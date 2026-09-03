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Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı; kaza kamerada

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TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı B.K. (16), ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı B.K. (16), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. O.D.K. yönetimindeki 59 ALM 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ya çarptı. B.K., metrelerce havaya savrulup yere düştü. B.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.D.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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