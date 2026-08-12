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Diyarbakır'da Otomobil Bisikletliye Çarptı: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Bisikletliye Çarptı: 1 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisikletli Bedri Gördük ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Gördük'ün hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan sürücü M.C.S. serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da otomobilin çarptığı bisikletli Bedri Gördük (64), ağır yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.C.S. (33) ise serbest bırakıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bisikletli Bedri Gördük'e, M.C.S. yönetimindeki 34 KT 7232 plakalı otomobil çarptı. Gördük yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gördük, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gördük'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan sürücü M.C.S., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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