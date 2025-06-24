Otomobilin Çarptığı 3 Yaşındaki Efe Yaşar Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı 3 Yaşındaki Efe Yaşar Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 3 yaşındaki Efe Yaşar hayatını kaybetti. Kaza, otomobil sürücüsünün gözaltına alınacağı ve polisin inceleme başlattığı bilgisiyle birlikte meydana geldi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Efe Yaşar (3) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ziya Gökal Mahallesi Akarsu sokakta meydana geldi. Melike Alıcı (21) yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil, aynı sokakta oturan komşusunun oğlu Efe Yaşar'a çarptı. Otomobilin altında kalan Efe ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası fenalaşan otomobil sürücüsü de aynı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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