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Batman'da karşıya geçmeye çalışan 2 kadından 1'i öldü, geriye yürek yakan görüntüler kaldı

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Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadından biri, araba çarpması sonucu hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı. Kadınlardan geriye bir gün önce sosyal sorumluluk projesinde çocuklara yardım ettiği ve onlarla dans ettiği görüntüler kaldı.

Batman'da Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Çetin (65) ile Fidan Özerdem'e M.S.K. (40) idaresindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARŞIYA GEÇERKEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI

Fikriye Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Fidan Özerdem ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özerdem'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çetin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Site Mezarlığı'na defnedildi. Kaza yerinde gözaltına alınan M.S.K'nin işe emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÖLMEDEN ÖNCE SON YARDIMINI YAPMIŞ

Çetin ve Özerdem'in kentte aktif olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıkları ortaya çıktı. İkilinin kazadan bir gün önce Gercüş'e bağlı Konak köyünde öğrencilerle buluştuğu, onlara kıyafet yardımı yaptığı, hamburger ısmarladığı öğrenildi. Sonrasında ise çocuklarla beraber çizgi film kostümleri giyerek müzik eşliğinde dans edip eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler izleyenlerin yüreğini dağladı.

Batman'da karşıya geçmeye çalışan 2 kadından 1'i öldü, geriye yürek yakan görüntüler kaldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıENSON:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun, Kaza mı öldürüldü mü bilmiyoruz çok iyi araştırılmalıdır, bu cinayeti işleyenler terör örgütü pkk ve siyasi kolu ola bilir

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Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

Allah rahmet eylesin

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