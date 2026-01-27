Haberler

İzmir'de Avukat Taylan Hallıoğlu'na Otomobil Çarptı: Hayatını Kaybetti

İzmir'de Avukat Taylan Hallıoğlu'na Otomobil Çarptı: Hayatını Kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Taylan Hallıoğlu, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otomobilin çarptığı avukat Taylan Hallıoğlu (38), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ocak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. B.Y. (52) idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Taylan Hallıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hallıoğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hallıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hallıoğlu'nun Ödemiş ilçesinde avukatlık yaptığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü B.Y.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
