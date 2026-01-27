İzmir'de Avukat Taylan Hallıoğlu'na Otomobil Çarptı: Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otomobilin çarptığı avukat Taylan Hallıoğlu (38), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ocak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. B.Y. (52) idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Taylan Hallıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hallıoğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hallıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hallıoğlu'nun Ödemiş ilçesinde avukatlık yaptığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü B.Y.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.