Otomobile çarpan 12 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobile çarpan 12 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde cadde üzerinde bisiklet süren 12 yaşındaki çocuk ters şeride giren otomobile çarptı. Kazada başından yaralanan bisikletli çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bisiklet süren 12 yaşındaki Y.B. isimli çocuk, Pınar Bulvarı'ndan Dumlupınar Caddesi'ne ters yön yola girmeye çalışan V.B. kontrolündeki 39 LV 427 plakalı otomobile çarptı.

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk başından darbe alarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.