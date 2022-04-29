Otomobilde cansız bedenleri bulundu; jandarma Sevgi'nin eşini arıyor - Haberler

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Otomobilde cansız bedenleri bulundu; jandarma Sevgi'nin eşini arıyor

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Otomobilde cansız bedenleri bulundu; jandarma Sevgi'nin eşini arıyor

MUĞLA'da Özgür Dağ (25) ile Sevgi K. (40), otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da Özgür Dağ (25) ile Sevgi K. (40), otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Jandarma, Sevgi K.'nin ayrı yaşadığı eşi Özay K.'nin (51) cinayet şüphelisi olarak yakalanması için çalışma başlattı.

Yatağan ilçesi Aysantı mevkisinde, sabah saatlerinde, 34 GB 6384 plakalı otomobilde kanlar içinde hareketsiz olan 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen kişilerin, kereste atölyesi çalışanı Özgür Dağ ile 2 çocuk annesi Sevgi K. olduğu tespit edildi. Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından cansız bedenler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Sevgi K.'nin ayrı yaşadığı ve ormanlarda ağaç kesimi yaptığı öğrenilen eşi Özay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Özgür Dağ, Jandarma, Cinayet, Muğla, Güncel, Haberler

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