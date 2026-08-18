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Uzunköprü'de Feci Kaza: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, 1 Yaralı

Uzunköprü'de Feci Kaza: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, 1 Yaralı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Havsa-Uzunköprü kara yolu Parpudar rampasında meydana gelen kazada, sürücüsünün virajı alamaması sonucu yoldan çıkan otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü E.H. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen sürücünün tedavisi sürüyor.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yoldan çıkıp, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilin şoförü E.H., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Havsa-Uzunköprü kara yolu Parpudar rampasında meydana geldi. Havsa'dan Uzunköprü yönüne giden E.H. yönetimindeki 22 AAR 520 plakalı otomobil, Parpudar rampasında şoförünün virajı alamaması nedeniyle yoldan çıkarak, yaklaşık 50 metre yükseklikten takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada, şoför E.H., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren E.H.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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