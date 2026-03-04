Haberler

Ankara'da seyir halindeki otomobilin yolda yatan köpeği ezmesi güvenlik kamerasında

Başkentte seyir halindeki bir otomobil, yolun ortasında yatan bir köpeği ezdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, köpek acı içerisinde yolun kenarına geçmeye çalıştı.

Başkentte, seyir halindeki otomobilin yolda yatan köpeği ezmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenimahalle ilçesi Memlik Mahallesi'nde ocak ayında seyir halindeki bir araç, yolun ortasında yatan köpeği ezdi.

Köpek, acı içerisinde topallayarak yolun kenarına geçerken, araç sürücüsü yoluna devam etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin köpeğin üzerinden geçerek uzaklaşma anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
