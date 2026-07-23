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Mazıdağı'nda korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Mazıdağı'nda korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki korucu nöbet kulesine çarptığı kazada Yusuf Enez (78) öldü, 1 kişi yaralandı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki korucu nöbet kulesine çarptığı kazada Yusuf Enez (78) öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. (42) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken yol kenarında bulunan korucu nöbet kulesine çarptı. Kazada sürücü A.E. ile otomobilde bulunan Yusuf Enez yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Enez, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Enez'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Yaralanan A.E. ise ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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