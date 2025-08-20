Otomobil Yangını Ormana Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı ve 3 dekar alan zarar gördü.

1) PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, otomobilde çıkıp ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Dalaman'ın Atakent Mahallesi yakınlarındaki park halindeki otomobilde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yazlık sitelere doğru yönelmesi yürekleri ağza getirdi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle sitelere ulaşmadan 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 dekar alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz

Erdoğan'ın danışmanı bu fotoğrafa resmen ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü

Ordu kendi halkını savaş uçaklarıyla vurdu: Onlarca ölü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.