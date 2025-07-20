Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

1) OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

HATAY'ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi, yola savrularak yaralandı. Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede sollama yapan motosiklet, aynı yönde ilerlerken şerit ihlali yapan otomobille çarpıştı. Motosikletteki 2 kişi, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Kaza anı, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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