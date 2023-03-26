Otomobil takla attı, anne ile 3 çocuğu yaralandı

AMASYA'nın Taşova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, bu akşam Amasya'nın Dutluk köyü D-100 karayolunda meydana geldi. Taşova ilçesinden Amasya'ya seyir halinde olan Nuray B. (44) yönetimindeki 06 BKF 258 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp tarlaya yuvarlandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü anne Nuray B. ile birlikte çocukları Sudenur B.(19), Mahmut B.(9) ve Mustafa B.(15) yaralandı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.