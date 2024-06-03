Otomobil Sokak Köpeğine Çarptı, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle sokak köpeğine çarparak yaralanmasına neden oldu ve kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi ve cezai işlem uyguladı. Yaralanan köpek ise belediye hayvan hastanesine götürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobiliyle sokak köpeğine çarpıp, yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan B.B'ye ceza kesildi.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Haceloğlu Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde sürücünün, sokak köpeğine otomobiliyle çarparak, yaralanmasına neden olduktan sonra kaçtığı ihbarıyla harekete geçti.
Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, sürücünün B.B olduğunu belirledi. B.B'ye kazanın ardından köpeği veterinere götürmeyip, kaçtığı gerekçesiyle 7216 TL ceza uygulandı.
Yaralanan köpek ekiplerce Osmaneli Belediyesi hayvan hastanesine götürüldü.