OTOMOBİL SİNYALİZASYON DİREĞİNE ÇARPTI

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sinyalizasyon direğine çarpan otomobil hasar gördü.

Kaza, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Babasultan kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 32 PS 636 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kaza sonrası sinyalizasyon direği devrilirken, araçta ise maddi hasar gördü. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören otomobil kurtarıcı ile kaldırıldı. (DHA)