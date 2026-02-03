Haberler

Antalya'daki kazada ölen Erdi, son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'daki kazada ölen Erdi, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki Erdi Demirsoy, memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Kazada 10 kişi yaşamını yitirirken, eşi Burcu Demirsoy'un tedavisi sürüyor.

ANTALYA'ya eşiyle birlikte otomobil satın almaya giderken bindikleri yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Erdi Demirsoy (35), memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde fabrika işçisi olan Erdi Demirsoy, eşi Burcu Demirsoy ile birlikte Antalya'daki bir otomobili satın almak için önceki gün yolcu otobüsüne bindi. İzzet Karaağaç'ın kullandığı 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden Erdi Demirsoy'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesine getirildi. Erdi Demirsoy için Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Demirsoy'un yakınlarıyla arkadaşları katıldı. Erdi Demirsoy, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Erdi Demirsoy'un kazada ağır yaralanan eşi Burcu Demirsoy'un ise tedavisinin Antalya Şehir Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
