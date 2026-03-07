Haberler

İnegöl'de freni boşalan otomobil şarampole uçtu: 1'i çocuk 2 yaralı

İnegöl'de freni boşalan otomobil şarampole uçtu: 1'i çocuk 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan otomobil şarampole uçtu, sürücü Savaş A. (43) ile araçtan atlayan oğlu Alperen A. (12) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan otomobil şarampole uçtu, sürücü Savaş A. (43) ile araçtan atlayan oğlu Alperen A. (12) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 806'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Savaş A. yönetimindeki 16 BLL 324 plakalı otomobil, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sol tarafındaki şarampole uçarken, Alperen A. ise araçtan kapıyı açarak atladı. Sürücü ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan yeni saldırı mesajı: Bugün çok ağır darbe alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih

Yenisine alışmadan bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

ABD'nin can damarını kestiler
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin'den küresel gerilimi tavan yaptıracak hamle