Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Otomobil şarampole devrildi; 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Otomobil şarampole devrildi; 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Savaklı mevkisiinde meydana geldi. Malatya'dan Adıyaman yönüne giden Yılmaz K. idaresindeki 46 AAN 837 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Yılmaz K. ile yanındaki Musa K. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf

İstifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmene gözaltı

Böyle öğretmen olmaz olsun! Suçu çok ağır
Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor

Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi

14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Televizyondaki görüntü olay oldu
Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremez

Genç oyuncudan ilginç benzetme: Uzaylıyım
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi