Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı; alkollü sürücü yaralandı

ÇORUM'da otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada alkollü sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. A.K. (26) yönetimindeki 19 FB 094 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 19 AJ 534 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde, A.K.'nin 0.72 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı