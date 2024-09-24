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Otomobil Motoruna Tavşan Girdi

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren tavşan, sanayi ustası tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Sürücünün sanayiye gitmesiyle ortaya çıkan olayda, tavşan aracın alt kısmında sıkışmıştı.

Araç motoruna bu kez kedi değil, tavşan girdi

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren bu kez kedi değil tavşan oldu. Sanayide motor ustası tarafından girdiği yerden uzun uğraşlar sonrası çıkarılan tavşan araç sahibine teslim edildi.

Olay, Eskipazar ilçesinde meydana geldi. Otomobilinin motor kısmından sesler gelen bir sürücü sanayiye gidince gerçek ortaya çıktı. Sanayide motor ustası Mehmet Yavuz Gün'ün aracın kaputunu açıp yaptığı incelemede motorun alt kısmında tavşan olduğunu tespit etti. Kanala çekilen aracın alt korumalığını söken motor ustası Motor ustası Mehmet Yavuz Gün, tavşanı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtardı.

Motor ustası Gün, dün akşam üzerine dükkanını kapatmak üzereyken gelen bir müşterinin aracından ses olduğunu söylediğini belirterek, " Aracı kontrol ettiğimizde aracın altında gezinen bir hayvan olduğunu fak ettim. Bir baktık o da tavşandı. Hayvana zarar vermeden çıkarttık. Herkes şapkadan çıkartır, biz ise motordan tavşan çıkarttık" dedi.

Otomobil Motoruna Tavşan Girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Güncel

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