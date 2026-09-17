Haberler

Otomobil istinat duvarına çarptı; müzik öğretmeni Cansu öldü, kayınpederi ve bebeği yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Otomobil istinat duvarına çarptı; müzik öğretmeni Cansu öldü, kayınpederi ve bebeği yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLDİBartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden müzik öğretmeni Cansu Kocakurt’un cenazesi memleketi olan Karabük’e getirildi.

KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un cenazesi memleketi olan Karabük'e getirildi. Kocakurt'un cenazesi, ikindi vakti Elif Cami'nde kılınan namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Cansu Kocakurt'un kazada yaralanan 3 aylık bebeği U.M.K. ve kayınpederi H.Ç.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınması bekleniyordu! Göztepe'de Stoilov kararı

Herkes istifa beklerken büyük sürpriz
Vicdansızlığın böylesi! Küçük kızın gözleri önünde saldırdılar

Kuaföre kızının önünde kabusu yaşattılar! Nedeni pes dedirtti
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! 'Elinde ne varsa verecek'

Melih Gökçek'e 'suç duyurusu' şoku! "Elinde ne varsa verecek"
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Boşandığı kadını parkın ortasında öldürdü! Yakalanacağını anlayınca...
Özel halk otobüsçülerinden akaryakıt zammına tepki! Türkiye genelinde kontak kapatma kararı 1 Ekim'e ertelendi

28 bin otobüs için o tarih verildi! Esnaftan kontak kapatma resti
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı

Devlet bankası, 2 dev şirketi satın almak için masaya oturdu
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu