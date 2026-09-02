Malatya'da Motosiklet Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Etkin A., yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ağustos'ta İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Etkin A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, önünde ilerleyen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Etkin A., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Etkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı