Ereğli'de Otomobil Servise Çarptı: 4 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin işçi servisiyle çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kaptaş köyü Kaymaklar mevkiinde meydana geldi. Tuna Karaca idaresindeki otomobil, karşı şeritten gelen işçi servisiyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Tuna Karaca ile işçi servisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Tuna Karaca'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Polis inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı