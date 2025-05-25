Sivas'ta Kaza: 3'ü Çocuk 6 Yaralı

Sivas'ta Kaza: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
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SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halil Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı girişinde meydana geldi. Mesire alanından çıkış yapan O.B. idaresindeki 58 AFG 364 plakalı otomobil ile şehir merkezi istikametine giden F.A. yönetimindeki 58 DN 797 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobildeki T.B., F.B., F.B. ve E.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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