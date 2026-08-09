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Hatay'da TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Hatay'da TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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HATAY'ın Belen ilçesinde, otomobille çarpışıp refüje devrilen TIR'ın sürücüsü Y.Ö. (31), yaralandı.

HATAY'ın Belen ilçesinde, otomobille çarpışıp refüje devrilen TIR'ın sürücüsü Y.Ö. (31), yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Belen-Kırıkhan kara yolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki iş makinesi parçası yüklü ELA JM70 plakalı TIR, F.D.B.'nin (36) kullandığı 27 UG 805 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüje devrildi. TIR hurdaya dönerken, dorsedeki parçalar yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.Ö., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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