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Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı

Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin karşı şeride geçip, hafif ticari araçla çarpışması sonucu Elanur Yağır (6) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin karşı şeride geçip, hafif ticari araçla çarpışması sonucu Elanur Yağır (6) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı D-400 kara yolunun Şahin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tarsus istikametinde F.Y.'nin (37) kontrolünü kaybettiği 33 ANT 311 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, Y.S. (44) yönetimindeki 01 BDG 464 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Elanur Yağır isimli çocuk hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücüler ile araçlarda H.Y. (39), E.Y. (61), E.Y. (15), A.Y. (1) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Elanur Yağır'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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