Otomobil çarpmasıyla ölen müteahhit, son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler ANKARA'nın Mamak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden müteahhit Orhan Ünlü'nün cenazesi (63) toprağa verildi. ANKARA'nın Mamak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden müteahhit Orhan Ünlü'nün cenazesi (63) toprağa verildi. İnşaat şirketi sahibi Orhan Ünlü'ye, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesindeki ofisinden şantiye alanına giderken Sultan Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ünlü, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mamak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kars'ın Arpaçay ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası Orhan Ünlü, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi, akrabaları ve çalışanlarının yanı sıra iş insanları da katıldı. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ünlü, gözyaşları arasında toprağa verildi. Sürücünün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.(DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Devlet Hastanesi Fatih Güncel Haberler

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