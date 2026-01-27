Haberler

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Dilek US (52) ağır yaralandı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Dilek US (52), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Ekoten Caddesi'nde meydana geldi. N.K.'nin kullandığı 35 GB 3208 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek US'a çarptı. Kazada Us, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Us, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dilek Us, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü N.K.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'li Yıldız'ın 'Canlı yayın' çıkışına Özgür Özel'den jet yanıt

MHP'li Yıldız'ın "Canlı yayın" çıkışına Özgür Özel'den jet yanıt
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
MHP'li Yıldız'ın 'Canlı yayın' çıkışına Özgür Özel'den jet yanıt

MHP'li Yıldız'ın "Canlı yayın" çıkışına Özgür Özel'den jet yanıt
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak