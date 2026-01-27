Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Dilek US (52), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Ekoten Caddesi'nde meydana geldi. N.K.'nin kullandığı 35 GB 3208 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek US'a çarptı. Kazada Us, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Us, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dilek Us, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü N.K.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.