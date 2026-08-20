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Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Caminin Duvarlarını Yıktı: 2 Yaralı

Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Caminin Duvarlarını Yıktı: 2 Yaralı
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Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce park halindeki bir araca ardından da 100 metre ilerideki caminin imam odasının duvarına çarptı. Kaza sırasında odada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, araçtaki iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BOLU'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce park halindeki araca ardından da yaklaşık 100 metre ilerideki caminin duvarına çarptı. Kazada sürücü E.İ. ile araçta bulunan H.F. yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. E.İ.'nin kontrolünü yitirdiği 14 ACC 234 plakalı otomobil, park halindeki 14 ABG 141 plakalı otomobile ardından da 100 metre ilerideki Cuma Pazarı Yanı Camisi'ne çarptı. Camideki imam odasının duvarını yıkıp içeriye giren otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan H.F. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında odada kimsenin olmadığı öğrenildi. Kazada yaralanan sürücü E.İ. ile otomobilde bulunan H.F., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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