Otobüste çarşaflı kadına hakaret ve küfür iddiasına gözaltı (2)

ŞİKAYETÇİ OLDU Kocaeli'de, çarşaf giydiği için hakarete maruz kaldığı iddia edilen N.T., emniyete gelerek M.D.Y. hakkında şikayetçi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kocaeli'de, çarşaf giydiği için hakarete maruz kaldığı iddia edilen N.T., emniyete gelerek M.D.Y. hakkında şikayetçi oldu. N.T. ifadesinde kadının, "Sen nerelisin, sen Suriyeli misin?" dedikten sonra küfür ve hakaret ettiğini söyledi.

SERBEST KALDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, videodaki M.D.Y. isimli kadını gözaltına aldı. Şüpheli M.D.Y. polise verdiği ifadesinde, çarşaflı kadına soru sorduğunu ve cevap vermediği için Suriyeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Cevap vermediği için sinirlendiğini belirten M.D.Y. çarşaflı kadına "Nerelisin?" diye tekrar sorduğunda cevap alamayınca tartıştığını söyledi.

M.D.Y. hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldı. M.D.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Selda HATUN TAN/ İZMİT (Kocaeli),