Otobüs şoförünü yaralayan sanık: Tırnak çakısı kendiliğinden açılmış

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'yı (42) bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istenen Gökhan Peker (30), duruşmadaki ilk savunmasında; anahtarlığındaki çakının boğuşma sırasında kendiliğinden açıldığını ve şoföre battığını öne sürdü.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'ndeki son durakta, şubat ayında, 26 BL 511 plakalı otobüse HES kodu eşleşmemiş tek kullanımlık biletle binmek isteyen Perihan Peker ve Zübeyde Peker, kendilerini uyaran şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra Gökhan Peker'i aradı. Annesi ve kız kardeşinin araması ile gelen Peker, darbettiği Odabaşı'nı bıçakla bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan Gökhan Peker, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Gökhan Peker hakkında hazırlanan iddianamede 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme heyeti, Peker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.