İzmir'de Akıllı Durak Uygulaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, ulaşım hizmetini kolaylaştırmak için 'akıllı durak' uygulamasını hayata geçiriyor. Vatandaşlar, durağa geldiklerinde yaklaşan otobüsleri cep telefonlarından görebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın geliştirdiği yazılım, duraklarda bekleyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak. Yolcular, kapalı ve raket duraklara uygulanacak etiketlerde bulunan karekodları akıllı telefonlarının kamerasıyla okutarak, bulundukları durağa yaklaşmakta olan otobüsleri, duraktan geçen hatları ve hareket saatlerini görüntüleyebilecek.

Ayrıca aynı karekod üzerinden Yolcu Memnuniyet Anketi'ne de ulaşılabilecek. Böylece yurttaşlar 10 sorudan oluşan ankete katılarak, ESHOT hizmetinin kalitesini daha da artırma çalışmalarına katkıda bulunabilecek.

TEST UYGULAMASI BAŞLADI

Uygulama ilk olarak, belirlenen 10 durakta başladı. Test işlemlerinin tamamlanmasının ardından kent genelindeki tüm kapalı ve raket duraklar, uygulamaya dahil edilecek ve akıllı durağa dönüşecek.