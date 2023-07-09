Adana-Gaziantep Otobanında seyir halindeki kamyonette çıkan yangında sürücü ve beraberindekiler kendilerini güçlükle dışarı attı. Yangın sonucu trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

- Otobanda alev alan kamyonetten son anda kurtuldular

GAZİANTEP - Adana- Gaziantep Otobanında seyir halindeki kamyonette çıkan yangında sürücü ve beraberindekiler kendilerini güçlükle dışarı attı.

Alınan bilgiye göre Adana istikametinden Gaziantep istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ER 258 plakalı kamyonet, Nurdağı mevkiinde motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü ve beraberindeki 3 kişi araçtan güçlükle çıktı. Kısa sürede alev topuna dönüşen kamyonette patlamalar meydana geldi. Rüzgarla birlikte büyüyen yangın kısa sürede tüm kamyoneti sardı.

Yangına diğer sürücüler araçlarından aldıkları yangın tüpleri ve suları dökerek müdahale etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonucu trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.