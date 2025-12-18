Bilecik'te drift atarken kaza yapan oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çaldığı araçla drift atan 18 yaşındaki A.Ö., park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken otogarda yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çaldığı iddia edilen araçla drift atarken park halindeki başka bir otomobile çarpan oto hırsızlığı zanlısı A.Ö. (18) otogarda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Demirdöküm Caddesi'nden çaldığı araçla drift atan A.Ö. Saraycık Caddesi üzerinde park halindeki başka bir otomobile çarptıktan sonra koşarak kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bozüyük İlçe Emniyet ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Beyzanur Topçu - Güncel